Известная певица Юлия Санина показала очаровательное фото из гримерки, на котором позирует вместе с подросшим сыном Даниилом.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина часто радует фанатов яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась с поклонниками очаровательным кадром с маленьким сыном Даней.

Как видно, снимок Юлия сделала в подсвеченное зеркало гримерки, в которой они с малышом сидят. Перед камерой певица появилась в необычном гриме – с ярким макияжем, черной помадой и зачесанными назад волосами. При этом на ней черная кофта, но видно, что ей весело. Голубоглазый сын артистки тоже в хорошем настроении, он забавно морщит губы, слегка кривляясь в объектив.

Поклонники просто в восторге от этого милого фото, Санину и ее сына засыпают комплиментами комментариях: "Какой же Данька уже взрослый", "Какие у него глаза, Боже", "Фото с Валом в чехле", "Мамин ребенок", "Какие глазки", "Фото втроём", "Какие милые", "Милота", "Красивые", "Невероятные", "Вы такие прикольные, красавчики!".

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