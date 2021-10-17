Юлия Санина и группа The Hardkiss поделились эмоциональным фото со сцены и рассказали о необычных инцидентах во время своего последнего концерта.

Как пишет Politeka.net, музыканты поделились новым постом в Инстаграм.

16 октября The Hardkiss отыграли финальный концерт своего тура по Украине, который состоялся во Львове. Артисты поделились свежими впечатлениями, и рассказали, что выступление не обошлось без неожиданных сюрпризов.

«Львов, спасибо за бешеный финал тура! Сегодня было все: подмена вокалистки, танцы босиком, предложение руки и сердца! Завтра придем в себя и сделаем итог о туре», - написала Санина.

Они также поделились фото, сделанным во время концерта. На снимке исполнители стояли на сцене, глядя в камеру, а за их спинами можно было увидеть счастливых зрителей, поднимающих руки вверх.

Поклонники также принялись комментировать публикацию.

«Люблю без границ! Спасибо вам за всё! Невероятный тур», «Спасибо за невероятный тур! За невероятных Вас! Это любовь», «О таком окончания тура можно было только мечтать. Вы - невероятные. До встречи на Олимпийском, и не только», - пишут люди.

Напомним, Санина из The Hardkiss поразила видом с неожиданно короткой челкой.

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