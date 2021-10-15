Украинская певица, фронтвумен популярной группы The Hardkiss Юлия Санина, которая любит экспериментировать со внешностью, впечатлила новым образом.

Как передает Politeka.net, сейчас The Hardkiss гастролирует по Украине. На каждом концерте красотка появляется в новом образе. На концерте во Львове Санина засветилась с очень короткой челкой и черными волосами.

«Львов - вы огонь. Отдельно благодарим за ваше ответственное отношение к условиям Covid Free концерта! Все зрители шоу были с сертификатами вакцинации или отрицательными тестами. Гордимся вами. Завтра финальный концерт тура! Зажжем!», - подписала фото Санина.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Как же все-таки круто, когда все стоят и танцуют! Загадываю на 2022, чтоб в стране появились площадки для больших концертов без сидячих мест», «Завтра будет вау», «Даже не представляю эту атмосферу», «Какие вы счастливые. Удачного завершения», «Это было нереально! Спасибо», «Это было горячо», «Было невероятно и драйвово! The Hardkiss, you rock!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санина в образе Кароль довела до истерики известную ведущую: "Тина, зацени".

Как сообщала Politeka, Санина впечатлила смелыми экспериментами с внешностью: "Праздник продолжается...".

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