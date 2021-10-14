Талановита українська співачка, фронтвумен гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна показала, у якому образі з’явиться на концерті в Одесі, шанувальники в захваті.

Як пише Politeka.net, 31-річна Юлія Саніна (справжнє ім’я Юлія Головань) – відома українська співачка, солістка гурту "The Hardkiss". У 2020 році вона перемогла на шоу "Танці з зірками" у парі із Дмитром Жуком, а також є однією із зіркових детективів на шоу "Маскарад".

Попри це, Саніна із групою активно гастролює Україною та збирає повні зали на своїх концертах. Цього разу співачка відправилася до Одеси, про що розповіла у своєму Instagram.

" Одеса, ми на місці!) На денній концерт ще є квитки, які не пропусти 🔥", - написала Саніна.

На світлині Юлія постала в обтягуючому комбінезоні із незвичним принтом, а також у срібно-голубій перуці. Образ співачка доповнила макіяжем, який ідеально підійшов до костюму та перуки.

"Красотка ❤️", "Прикро, я збиралася прийти 😍, але захворіла ..", "Добрий ранок, краса😍", " красива💔", " Красуня 🔥👏👌👍", " ну як завжди 🔥🔥🔥", " Образ бомба😍👏", " Який гарний образ😍", " Ви просто КОСМОС 🪐 Драйв неймовірний!!!❤️", "Акварельна дівчинка 🎨😍", "Яка красива 🔥Відміного вам всім виступу))) хоч у нас і дощитиме тут сьогодні. В цей раз не виходить піти, подумки з вами 👏❤️", " Взагалі, цей тур чарівний! Спасибі Юлі і всій The Hardkiss family за те, що показуєте цікаві моменти туру, постите фото, бачимо вас в Сторіс. Це як свято триває і ми весь час з вами! Образи, цікаві моменти! Дуже круто! Спасибі, що знаходите на це час, не дивлячись на божевільний графік !!!! ❤️👏👏👏👏👏👏👏👏👏", - написали шанувальники у коментарях.

Рaніше Politeka писала, що уїдлива Мотанка на шоу "Маскарад" змусила червоніти Ткача, Дантеса і Білик: "Мені здається, що це...".

Нагадаємо, що Юлія Саніна осоромилася сміливою пародією на Кароль: "Їй до Тіни, як до Києва пішки".

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