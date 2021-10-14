Талантливая украинская певица, фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлия Санина показала, в каком образе появится на концерте в Одессе, поклонники в восторге.

Как пишет Politeka.net, 31–летняя Юлия Санина (настоящее имя Юлия Головань) - известная украинская певица, солистка группы "The Hardkiss". В 2020 году она победила на шоу "Танці з зірками" в паре с Дмитрием Жуком, а также является одной из звездных детективов на шоу "Маскарад".

Несмотря на это, Санина с группой активно гастролирует по Украине и собирает полные залы на своих концертах. На этот раз певица отправилась в Одессу, о чем рассказала в своем Instagram.

"Одесса, мы на месте!) На дневной концерт еще есть билеты, которые не пропусти 🔥 ", - написала Санина.

На фотографии Юлия предстала в обтягивающем комбинезоне с необычным принтом, а также в серебряно-голубом парике. Образ певица дополнила макияжем, который идеально подошел к костюму и парику.

"Красотка ❤️ ", "Обидно, я собиралась прийти 😍 но заболела ..", "Доброе утро, красота 😍 ", "Красивая 💔 ", "Красавица 🔥👏👌👍 ", "Ну как всегда 🔥🔥🔥 ", "Образ бомба 😍👏 ", "Какой красивый образ 😍 ", "Вы просто КОСМОС 🪐 Драйв невероятный!!! ❤️ ", "Акварельная девочка 🎨😍 ", " Какая красивая, отменного вам всем выступления))) хоть у нас и дождливо здесь сегодня. В этот раз не получается уйти, мысленно с вами 👏❤️ ", "Вообще, этот тур волшебный! Спасибо Юле и всей The Hardkiss family за то, что показываете интересные моменты тура, постите фото, видим вас в Сторис. Это как праздник продолжается и мы все время с вами! Образы, интересные моменты! Очень круто! Спасибо, что находите на это время, не смотря на сумасшедший график !!!! ❤️👏👏👏👏👏👏👏👏👏", - написали поклонники в комментариях.

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