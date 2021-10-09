Відома українська співачка і солістка групи "The Hardkiss" Юлія Саніна показала, як виглядає без макіяжу зі своїм улюбленцем.

Як передає Politeka.net, Юлія Саніна є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в музичній групі "The Hardkiss", де виступає солісткою. Також, варто відзначити, що вона є переможницею шоу "Танці з зірками" у 2020-му році разом зі своїм напарником Дмитром Жуком.

Так, цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Юлія Саніна сидить в машині зовсім без макіяжу і показує свою натуральну красу. На руках у неї її улюбленець - пес породи джек-рассел-тер'єр.

Варто відзначити, що на 6-му тижні шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна буде однією з суддів, разом з Максом Чмерковським, Катериною Кухар і Владом Ямою.

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