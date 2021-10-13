Українська співачка, фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка є одним із зіркових мисливців у шоу "Маскарад", вразила образом на концерті в Одесі.

Як передає Politeka.net, між зйомками в телевізійних шоу Саніна встигає гастролювати по Україні зі своєю групою. The Hardkiss дає концерти у всіх великих містах України. На свіжому відео, яке артистка опублікувала у себе в Instagram, вона сяяла на сцені в Одесі. Саніна була в білосніжній сукні і білій перуці.

"Одеса! Спасибі! Львів, чекай нас!",- підписала відео артистка.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів. Шанувальники, які були на концерті, відзначили, що плакали від щастя, побачивши Саніну.

"Дякую вам за неймовірний концерт. Весь концерт в мурашках і зі сльозами щастя", "це було круто, спасибі за емоції", "Це не передається! В кайф все, музика, голос, шоу", "Це було тааааак круто! Спасибі величезне!", "Боже, ну що за плаття чудове. Така сніжинка!",- пишуть люди.

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