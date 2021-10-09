Співачка Юлія Саніна, солістка гурту, The Hardkiss, показала ефектний образ, розповівши про дебютний альбом, який вийшов сім років тому.

Як пише Politeka.net, Саніна нещодавно відсвяткувала 10-річчя групи The Hardkiss, в якій грає і її чоловік Валерій Бебко. А сьогодні, 9 вересня, у колективу ще одна важлива дата-7-річчя першого альбому. Юлія на своїй сторінці в Instagram показала ефектний образ на радість українських фанатів.

На фото Саніна була з рожевим волоссям, які були засвічені на фото. Поруч стояв її чоловік, а також інші учасники групи.

"Сьогодні 7 років з дня виходу першого альбому Stones and Honey

Яка ваша улюблена пісня з альбому?",- написала Юлія.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Stones, з неї почалася любов до вас!", "Ось це Я розумію альбом, а не те що зараз", " 7 років любові! October і Blues це любов", "October - взагалі найулюбленіша".

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