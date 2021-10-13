Украинская певица, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая является одним из звездных охотников в шоу «Маскарад», поразила образом на концерте в Одессе.

Как передает Politeka.net, между съемками в телевизионных шоу Санина успевает гастролировать по Украине со своей группой. The Hardkiss дает концерты во всех больших городах Украины. На свежем видео, которое артистка опубликовала у себя в Инстаграм, она сияла на сцене в Одессе. Санина была в белоснежном платье и белом парике.

«Одесса! Спасибо! Львов, жди нас!», - подписала видео артистка.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов. Поклонники, которые были на концерте, отметили, что плакали от счастья, увидев Санину.

«Благодарю вас за невероятный концерт. Весь концерт в мурашках и со слезами счастья», «Это было круто, спасибо за эмоции», «Это не передаваемо! В кайф все, музыка, голос, шоу», «Это было тааааак круто! Спасибо огромное!», «Боже, ну что за платье восхитительное. Такая снежинка!», - пишут люди.

Напомним, что Санина рассказала о важной дате для нее с мужем: "Сегодня 7 лет...".

Как сообщала Politeka, Юлия Санина опозорилась пародией на Кароль: "Ей до Тины…".

Также Politeka писала, что Санина в образе Кароль довела до истерики Машу Ефросинину: "Тина, зацени".