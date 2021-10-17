Известная певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина снова удивила своих поклонников кардинальной сменой внешности.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина не перестает удивлять поклонников своими экспериментами с внешностью. В этот раз красотка поделилась в своем Instagram новыми фото, на которых появилась в необычном образе.

На снимках Юля позирует в светлой комнате, она положила руку на бок и внимательном смотрит в объектив. Перед камерой звезда появилась в полностью прозрачном платье с интересными рисунками, под которым просвечивается едва заметное бежевое белье. Ее волосы здесь заплетены в оригинальные черно-белые косички, а на лице яркий макияж с темной помадой.

В подписи к фотографиям Санина написала: "Final look". А поклонники тут же принялись комментировать новый образ красотки: "Какая же вы красивая. Вы знаете, об этом?", "Золотые руки у ваших стилистов", "Любим всем сердцем", "Вау", "Амбассадор косичек", "Красиво", "Очень красивый образ", "Шикарный образ", "Лучшая".

Напомним, Санину из The Hardkiss после кардинальной смены имиджа сравнили с Сейлор Мун: "Погодите, это же...".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss удивила новым смелым экспериментом с внешностью: "Полный разнос".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в наряде-сетке хвастнула достижениями группы: "Зажигаем дальше вместе!".