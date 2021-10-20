Украинская певица, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина удивила поклонников неожиданным вечерним посланием, показав себя в очень непривычном виде.

Как сообщает Politeka.net, 31-летняя Санина уже десять лет является успешной артисткой, выступая со своей группой The Hardkiss. Певицу любят за ее невероятный стиль, ведь в каждом клипе и на каждом концерте она появляется в новом образе. У Саниной получаются невероятные перевоплощения, что делает ее одной из самых ярких артисток украинского шоу-бизнеса.

Недавно The Hardkiss завершили гастроли по Украине. Но, судя по всему, активная работа у группы не закончилась. У себя в Инстаграм Юлия опубликовала видео, на котором показала, как выглядит после съемок. Она использовала фильтр, который разукрасил ее лицо разноцветными надписями. Было видно, что звезда очень устала, но рада результату своей работы.

«Второй день съемок. Устал. Зато сняли красивое видео», - подписала видео звезда.

Напомним, что Санина довела поклонников до слез: «Такая снежинка!».

Как сообщала Politeka, Санина в прозрачном платье в очередной раз изменила внешность: "Золотые руки стилистов".

Также Politeka писала, что Санина впечатлила видом с короткой челкой: «Это было горячо».