Українська співачка, фронтвумен популярного гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка любить експериментувати із зовнішністю, вразила новим образом.

Як передає Politeka.net, зараз The Hardkiss гастролює Україною. На кожному концерті красуня з'являється в новому образі. На концерті у Львові Саніна засвітилася з дуже короткою чолкою і чорним волоссям.

"Львів-ви вогонь. Окремо дякуємо за ваше відповідальне ставлення до умов Covid Free концерту! Всі глядачі шоу були з сертифікатами вакцинації або негативними тестами. Пишаємося вами. Завтра фінальний концерт туру! Запалимо!",- підписала фото Саніна.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Як же все-таки круто, коли всі стоять і танцюють! Загадую на 2022, щоб в країні з'явилися майданчики для великих концертів без сидячих місць", "Завтра буде вау", "Навіть не уявляю цю атмосферу", «Які ви щасливі. Вдалого завершення", "Це було нереально! Спасибі", "Це було гаряче", "Було неймовірно і драйвово! The Hardkiss, you rock!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Саніна в образі Кароль довела до істерики відому ведучу: "Тіна, зацени".

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