Відома співачка, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна знову здивувала своїх шанувальників кардинальною зміною зовнішності.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна не перестає дивувати шанувальників своїми експериментами із зовнішністю. Цього разу красуня поділилася в своєму Instagram новими фото, на яких з'явилася в незвичайному образі.

На знімках Юля позує у світлій кімнаті, вона поклала руку на бік і уважному дивиться в об'єктив. Перед камерою зірка з'явилася в повністю прозорій сукні з цікавими малюнками, під яким просвічується ледь помітна Бежева білизна. Її волосся тут заплетене в оригінальні чорно-білі кіски, а на обличчі яскравий макіяж з темною помадою.

У підписі до фотографій Саніна написала: "Final look". А шанувальники тут же почали коментувати новий образ красуні: "Яка ж ви красива. Ви знаєте, про це?", "Золоті руки у ваших стилістів", "Любимо всім серцем", "Вау", "Амбасадор кісок", "Красиво", "Дуже красивий образ", "Шикарний образ", "Краща".

Нагадаємо, Саніна здивувала розповіддю про несподівані інциденти на концерті The Hardkiss: "Сьогодні було все...".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss вразила видом з несподівано короткою чубчиком: "Це було гаряче".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss приголомшила сміливими експериментами із зовнішністю, красуню не впізнати: "Свято триває...".