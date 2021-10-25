Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна вразила шанувальників новим вбранням в яскравих кольорах і пастельним кольором волосся, який вона продемонструвала в своєму Instagram.
Як пише Politeka.net, виконавиця порадувала фанатів новими фото на своїй сторінці в соцмережі. Саніна відома своєю любов'ю до частої зміни образів для сцени, в яких вона використовує перуки найсміливіших кольорів. Цього разу співачка показала один з таких експериментів.
На фото виконавиця постала в стильному брючному костюмі, який відразу ж приковував до себе погляд своїм соковитим яскраво-жовтим кольором. При цьому перуку з пастельно-бузковими волоссям ідеально відтіняв цей яскравий акцент.
"Промінь сонця золотого", - підписала знімки Саніна.
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Її шанувальники тут же відреагували на пост.
"Харків безмежно вдячний за вчорашній концерт шалено красивий образ і приголомшлива музика зробили цей вечір дуже теплим" «" образ шикарний!", "Образ, як і атмосфера вчорашнього вечора неймовірні", "Наш промінчик", "сонечко як красиво", "які ж стильні образи на концертах завжди", "Юля вам дуже добре блондинкою", - пишуть люди.
Нагада
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss в чорному гримі вразила рідкісним фото з сином.
Як повідомляла Politeka, Саніну з The Hardkiss в неймовірних образах переповнюють емоції.
Також Politeka писала, що закатована Саніна з The Hardkiss з розмальованим обличчям показала, як виглядає після зйомок.