Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна вразила шанувальників новим вбранням в яскравих кольорах і пастельним кольором волосся, який вона продемонструвала в своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, виконавиця порадувала фанатів новими фото на своїй сторінці в соцмережі. Саніна відома своєю любов'ю до частої зміни образів для сцени, в яких вона використовує перуки найсміливіших кольорів. Цього разу співачка показала один з таких експериментів.

На фото виконавиця постала в стильному брючному костюмі, який відразу ж приковував до себе погляд своїм соковитим яскраво-жовтим кольором. При цьому перуку з пастельно-бузковими волоссям ідеально відтіняв цей яскравий акцент.

"Промінь сонця золотого", - підписала знімки Саніна.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Харків безмежно вдячний за вчорашній концерт шалено красивий образ і приголомшлива музика зробили цей вечір дуже теплим" «" образ шикарний!", "Образ, як і атмосфера вчорашнього вечора неймовірні", "Наш промінчик", "сонечко як красиво", "які ж стильні образи на концертах завжди", "Юля вам дуже добре блондинкою", - пишуть люди.

Нагада

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss в чорному гримі вразила рідкісним фото з сином.

Як повідомляла Politeka, Саніну з The Hardkiss в неймовірних образах переповнюють емоції.

Також Politeka писала, що закатована Саніна з The Hardkiss з розмальованим обличчям показала, як виглядає після зйомок.