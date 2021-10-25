Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина впечатлила поклонников новым нарядом в ярких цветах и пастельным цветом волос, который она продемонстрировала в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, исполнительница порадовала фанатов новыми фото на своей странице в соцсети. Санина известна своей любовью к частой смене образов для сцены, в которых она использует парики самых смелых цветов. На этот раз певица показала один из таких экспериментов.

На фото исполнительница предстала в стильном брючном костюме, который сразу же приковывал к себе взгляд своим сочным ярко-желтым цветом. При этом парик с пастельно-сиреневыми волосами идеально оттенял этот яркий акцент.

«Луч солнца золотого», - подписала снимки Санина.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Харьков безгранично благодарен за вчерашний концерт безумно красивый образ и потрясающая музыка сделали этот вечер очень теплым», «Образ шикарный!», «Образ, как и атмосфера вчерашнего вечера невероятны», «Наш лучик», «Солнышко как красиво», «Какие же стильные образы на концертах всегда», «Юля вам очень хорошо блондинкой», - пишут люди.

Напомним, Санина из The Hardkiss в черном гриме поразила редким фото с сыном.

Как сообщала Politeka, Санину из The Hardkiss в невероятных образах переполняют эмоции.

Также Politeka писала, что замученная Санина из The Hardkiss с разрисованным лицом показала, как выглядит после съемок.