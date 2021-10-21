Группа The Hardkiss и ее вокалистка Юлия Санина вернулись с масштабного тура по Украине, дав финальный концерт во Львове 16 октября.

31-летнюю певицу переполняют эмоции, и не только благодаря теплому приему в каждом из городов и бешеной энергетике, а еще потому что каждый раз она появлялась на сцене в новом невероятном образе.

Санина решила собрать воедино все свои ансамбли в одном посте, чтобы похвастаться перед публикой и заодно узнать, какой наряд "качает" больше всего. Соответствующие кадры певица опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net.

Вместе с фасоном одежды, менялся и цвет волос Юлии: от привычного темного до огненно красного и зеленого.

"Образы тура 2021 заслуживают отдельного поста❤️ Радовать каждый город новым амплуа - задачка со звездочкой! Но мы справились🤘, - поделилась Санина и добавила благодарности стилистам, - Поражаюсь вашей неуёмной фантазией и желанием удивлять. Благодарю всех дизайнеров, которые вместе с нами творили чудеса) Какой образ вам понравился больше всего?!".

Пользователи кинулись комментировать, выбирая любимые наряды:

"Каждый можно долго рассматривать и восхищаться 😍 но с «жоржынами» на плечах и косичками - любимые ❤️"

"Как тут выбирать? Все роскошные! ❤️🔥😍"

"Это настоящее искусство, как и ваши песни👏😍❤️"

"С огненно красными волосами 🔥"

"Финальный с косичками и прозрачным платьем🤍"

"С цветами на плечах и хвостом, и с косичками нереально крутые🔥 Но каждый образ заслуживает отдельного внимания❤️"

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