Українська співачка, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна повторила образ своєї колеги, відомої співачки, екс-солістки групи "Не Ангели" Слави Камінської.

Як пише Politeka.net, в Instagram програми "Зірковий шлях" з'явилися кадри, на яких Юлія і Слава позували в однаковій дизайнерській кофті в шпильках. Камінська засвітилася в кофті на одній з фотосесій, а Саніна прийшла в ній на конкурс «Міс Україна».

"Знайома кофточка. Нещодавно співачка Юлія Саніна @the_hardkiss показала стильний look з безліччю шпильок. Втім, такий же образ вже одягала її колега - Слава Камінська @babaslavka. Кому він підходить більше? Діліться в коментарях", - звернулися автори аккаунта до шанувальників.

У коментарях українці залишили безліч відгуків, але більшість проголосували за образ Саніної.

"Обидві. Але на Юлі, на мій погляд, гармонійніше виглядає такий образ", "Юля краще", «Образ підходить і Славі, і Юлі», "Юлі звичайно ж", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Слава Камінська вигуляла незвичайне вбрання на світському заході:"синя руда дівчинка".

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