Известная украинская певица, солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина, которая 11 октября отпраздновала День рождения, рассказала, какой подарок получила от мужа.

Как пишет Politeka.net, 11 октября этого года фронтвумен известной группы "The Hardkiss" Юлия Санина (настоящее имя Юлия Головань) отпраздновала свое 31-летие.

В интервью "Зірковому шляху", которое опубликовали на официальной странице программы в Instagram, певица рассказала, какие подарки получила. Санина призналась, что теперь она прямо говорит мужу, что хочет на День рождения и в этом году заказала несколько дорогостоящих шляпок от известного дизайнера Ruslan Baginskiy.

"Поскольку у нас общий семейный бюджет, я уже научилась говорить, чего хочу. И в этом году это было несколько шляпок от Baginskiy. У меня не было до сих пор", - поделилась Санина.

Также певица отметила, что сын поздравил ее с Днем рождения, которое пришлось как раз на гастроли, по Скайпу.

Ранее Politeka писала, что Дантес и Санина в коже дали жару на сцене в стиле рокеров из Maneskin: "Вылитый Дамиано".

Напомним, что Санина после тура The Hardkiss намекнула на проблемы со здоровьем: "Юля, берегите себя!".

A еще Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss рассказала о долгожданном событии: "С таким трепетом...".