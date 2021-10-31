Зірка показала себе трохи іншою

Солістка відомого українського гурту The Hardkiss, Юлія Саніна, підбирає найцікавіші образи з красивими деталями і демонструє результати в мережі.

Співачка Юлія Саніна не соромиться приміряти найцікавіші образи, над якими працюють стилісти, пише Politeka.net.

За зізнанням артистки, в шкільні роки вона не стежила за модою, але все змінилося з віком. Зараз виконавиця намагається бути в тренді.

Красуня на сцені вибирає цікаві костюми, а й у житті любить підкреслити свою красу і додати яскравості.

У новому пості в Instagram артистка позувала в чорній кофті на блискавці, яку доповнювала яскрава напівпрозора тканина. Макіяж співачки був таким же яскравим.

"Дракон", - написала артистка.

За годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Клянуся, ось вона-справжня icon 🛐♥️", " нереальний образ 😳♥️", " які сережки, вау. У нас теж є красиві сережки😍", " дракоша🥰 😍", "неземна😍 ✨", " небезпечна і красива! 😮 Рок-Кобра 😈", " Юля супер!!!🔥🔥🔥", "Реальна, нереальна☺❤️", "ніяк не можу зрозуміти, яка вона. Вона змінює образи, як шкарпетки, тому незрозуміло, яка вона насправді", - написали користувачі Мережі.

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