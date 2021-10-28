Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна після важкого гастрольного туру повернулася додому, натякнувши на проблеми зі здоров'ям.

Як пише Politeka.net, в Instagram у 31-річної зірки з'явилося фото, на якому вона постала з мінімумом макіяжу. При цьому артистка виглядала чудово. Вона сфотографувала себе в дзеркалі з самого найкращого ракурсу.

«Back in town. Завдання із зірочкою - привести здоров'я, думки, почуття в порядок», - підписала фото зірка, натякнувши, що після туру її здоров'я трохи похитнулося.

У коментарях зірці залишили масу приємних компліментів і слів підтримки.

"Юля, бережіть себе! Очі аж верещать від втоми», «яка чудова», «обожнюю такі ваші фото. Красива, немає сил», «нарешті настав час для вашого відпочинку», «бажаю вам гарного відпочинку», "Така кльова, справжня", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що крім гастролей Саніна також знімалася в телевізійних шоу.

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