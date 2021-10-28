Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна після важкого гастрольного туру повернулася додому, натякнувши на проблеми зі здоров'ям.
Як пише Politeka.net, в Instagram у 31-річної зірки з'явилося фото, на якому вона постала з мінімумом макіяжу. При цьому артистка виглядала чудово. Вона сфотографувала себе в дзеркалі з самого найкращого ракурсу.
«Back in town. Завдання із зірочкою - привести здоров'я, думки, почуття в порядок», - підписала фото зірка, натякнувши, що після туру її здоров'я трохи похитнулося.
У коментарях зірці залишили масу приємних компліментів і слів підтримки.
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"Юля, бережіть себе! Очі аж верещать від втоми», «яка чудова», «обожнюю такі ваші фото. Красива, немає сил», «нарешті настав час для вашого відпочинку», «бажаю вам гарного відпочинку», "Така кльова, справжня", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що крім гастролей Саніна також знімалася в телевізійних шоу.
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