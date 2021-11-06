Певица Юлия Санина, солистка рок-коллектива The Hardkiss, показала, как выглядит в обычной жизни, а также прекрасную орхидею.

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина является популярной отечественной певицей и солисткой группы The Hardkiss. Звезда постоянно радует украинцев модными образами, делясь ими в Инстаграм.

А в этот раз Санина решила показать, как выглядит в обычной жизни, опубликовав фото, на котором стоит просто в кофточке. Звезда легонько улыбнулась, впечатляя видом.

На втором фото Юлия показала орхидею.

"Разукрасим этот серый день", - написала Санина под фото.

Фанаты поставили более 18 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я так рада, что орхидея жива! Да ещё и так красиво расцвела!", "Люблю чёрное сердце, ибо оно не шёлковое!", "Невероятно красивая и женственная) восторг", "Всё таки у Юли не все цветы дохнут, как она говорила!", "Такая красивая".

Напомним, Санина из The Hardkiss в рыжем парике рассказала о грандиозных планах

А еще Politeka писала, что Санина The Hardkiss похвасталась дорогим подарком от мужа

Также Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss примерила образ "дракона" и получила странную реакцию в Сети



