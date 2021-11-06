Певица Юлия Санина, солистка рок-коллектива The Hardkiss, показала, как выглядит в обычной жизни, а также прекрасную орхидею.
Как пишет Politeka.net, Юлия Санина является популярной отечественной певицей и солисткой группы The Hardkiss. Звезда постоянно радует украинцев модными образами, делясь ими в Инстаграм.
А в этот раз Санина решила показать, как выглядит в обычной жизни, опубликовав фото, на котором стоит просто в кофточке. Звезда легонько улыбнулась, впечатляя видом.
На втором фото Юлия показала орхидею.
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"Разукрасим этот серый день", - написала Санина под фото.
Фанаты поставили более 18 тысяч лайков и написали комментарии:
"Я так рада, что орхидея жива! Да ещё и так красиво расцвела!", "Люблю чёрное сердце, ибо оно не шёлковое!", "Невероятно красивая и женственная) восторг", "Всё таки у Юли не все цветы дохнут, как она говорила!", "Такая красивая".
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