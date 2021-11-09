Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина впечатлила стильным «рокерским» образом с дерзким кольцом в носу, появилось фото.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. На фото Санина предстала перед поклонниками в эффектном образе стильной рокерши.

Певица была одета в косуху, под которой просматривалась кофта в сеточку. Макияж исполнительницы был под стать ее одежде. Санина подчеркнула свои голубые глаза при помощи больших драматичных стрелок, а темно-красная помада придала ее образу больше красок и шарма.

Еще одной важной деталью наряде певицы стали многочисленные кольца, серьги и чокеры с шипами. Одно из украшений оказалось даже в носу Юлии.

Волосы певица собрала в высокий тугой хвост, который отлично дополнил ее наряд.

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от ее фото.

«Ну…нет слов», «Невероятно красива», «Какая же вы у нас красивая», «Ну вы богиня какая-то», «Такая горячая», «Шикарная», «Как дышать», - пишут люди в комментариях к снимку.

Напомним, Санина из The Hardkiss без макияжа и париков удивила видом в обычной жизни.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в рыжем парике рассказала о грандиозных планах.

Также Politeka писала, что Санина The Hardkiss похвасталась дорогим подарком от мужа.