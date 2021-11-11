Солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна показала модний образ поруч зі своїм чоловіком і порадувала стилем фанатів новим кадром в Instagram.
Юлія Саніна дуже часто публікує нові фото в Instagram, уникаючи особистих кадрів і фото з реального життя. Оберігаючи особистий простір, артистка не показує часто свого чоловіка і дитини.
Тому кожне таке сімейне фото відразу викликає бурхливу і позитивну реакцію серед шанувальників. Цього разу співачка порадувала образом в напівпрозорому вбранні з чорною сіточкою і звичним макіяжем. Причому позувала Юлія разом з чоловіком перед дзеркалом, інтригуючи виглядом:
"Зібралися" - лаконічно написала Саніна, натякаючи на майбутній виступ.
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Фанати відреагували:
"Чекаємо з нетерпінням випуск у Дурнєва❤; Mr. & Mrs. Smith 🔥❤️; прекрасна пара😍 😍 😍; які намистинки🥺❤; дуже чекаю випуск від Олексія; які красиві🤩 💜; найкращі💜; які прекрасні!😍❤️🔥; Красиві які😻; Красиві ❤️; Красунчики😍; Які гарні 😍❤️🔥;Ох ця парочка 🔥».
Раніше Саніна постала перед шанувальниками в ефектному образі стильної рокерші.
Співачка була одягнена в косуху, під якою проглядалася кофта в сіточку. Макіяж виконавиці був під стать її одязі. Саніна підкреслила свої блакитні очі за допомогою великих драматичних стрілок, а темно-червона помада надала її образу більше фарб і шарму.
Нагадавши, Саніна з The Hardkiss без макіяжу і перук здивувала виглядом у звичайному житті.
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в рудій перуці розповіла про грандіозні плани.
Також Politeka писала, що Саніна The Hardkiss похвалилася дорогим подарунком від чоловіка.