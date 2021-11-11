Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала модный образ рядом со своим супругом и порадовала стилем фанатов новым кадром в Инстаграм.

Юлия Санина очень часто публикует новые фото в Инстаграм, избегая личных кадров и фото из реальной жизни. Оберегая личное пространство, артистка не показывает часто своего супруга и ребенка.

Поэтому каждое такое семейное фото сразу вызывает бурную и позитивную реакцию среди поклонников. В этот раз певица порадовала образом в полупрозрачном наряде с черной сеточкой и привычным макияжем. Причем позировала Юлия вместе с супругом перед зеркалом, интригуя видом:

«Собрались» - лаконично написала Санина, намекая на будущее выступление.

Фанаты отреагировали:

«Ждём с нетерпением выпуск у Дурнева❤; Mr. & Mrs. Smith 🔥❤️; Прекрасная пара😍😍😍; Какие бусинки🥺❤; очень жду выпуск от Алексея; Какие красивые🤩💜; Самые лучшие 💜; Какие прекрасные!😍❤️‍🔥; Красивые какие😻; Красивые ❤️; Красунчики😍; Какие красивые 😍❤️‍🔥;Ох уж эта парочка 🔥».

Ранее Санина предстала перед поклонниками в эффектном образе стильной рокерши.

Певица была одета в косуху, под которой просматривалась кофта в сеточку. Макияж исполнительницы был под стать ее одежде. Санина подчеркнула свои голубые глаза при помощи больших драматичных стрелок, а темно-красная помада придала ее образу больше красок и шарма.

Напомним, Санина из The Hardkiss без макияжа и париков удивила видом в обычной жизни.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в рыжем парике рассказала о грандиозных планах.

Также Politeka писала, что Санина The Hardkiss похвасталась дорогим подарком от мужа.