Співачка Юлія Саніна, солістка рок-колективу The Hardkiss, показала, як виглядає у звичайному житті, а також прекрасну орхідею.

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна є популярною вітчизняною співачкою і солісткою групи The Hardkiss. Зірка постійно радує українців модними образами, ділячись ними в Instagram.

А цього разу Саніна вирішила показати, як виглядає в звичайному житті, опублікувавши фото, на якому стоїть просто в кофтині. Зірка легенько посміхнулася, вражаючи виглядом.

На другому фото Юлія показала орхідею.

"Прикрасимо цей сірий день", - написала Саніна під фото.

Фанати поставили понад 18 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я так рада, що орхідея жива! Та ще й так красиво розцвіла!", "Люблю Чорне серце, бо воно не шовкове!", "Неймовірно красива і жіночна) захват", " все таки у Юлі не всі квіти дохнуть, як вона говорила!", "Така красива".

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