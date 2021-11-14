Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина неожиданно уехала из Украины, рассказав поклонникам о причине своего отъезда.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм красотка опубликовала фото и видео из аэропорта, поделившись с фанатами своими планами.
«Да, друзья. Не ожидали. Ереван. Мы летим в Ереван. Там будет открытие скейт-парка. И мы там играем завтра. Также играет группа KAZKA и много местных музыкантов. Так что не пропустите мероприятие, кто в Ереване. Приходите, не пропустите наше выступление», - обратилась Санина к поклонникам.
Отметим, что группа The Hardkiss известна далеко за пределами Украины. Как известно, раньше коллектив исполнял песни на английском, которые часто становились саундтреками к рекламе. Позже группа решила сосредоточиться на украинской аудитории и теперь пишет песни в основном на украинском языке. Коллектив существует уже более 10 лет. Костяк группы – Юлия Санина и ее муж Валерий Бебко.
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Напомним, что Санина без мейкапа впечатлила видом в обычной жизни: "Невероятно".
Как сообщала Politeka, Санина покрасовалась перед мужем формами в пикантном наряде: "Ох уж эта парочка".
Также Politeka писала, что Санина поразила видом с кольцом в носу: "Нет слов".