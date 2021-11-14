Молода дружина популярного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка народила йому сина Михайла, поскаржилася на ситуацію на українських дорогах.
Як пише Politeka.net, в Instagram Катерина розповідала і показувала свою поїздку за межу Києва, а також поскаржилася на вечірні пробки. Дівчина зазначила, що повертатися додому в неділю неймовірно важко. Справа в тому, що траси на в'їзді в столицю повністю завантажені, тому доводиться довго стояти в тягучці.
"З останніх сил їдемо, втомилися. Очі вже просто болять. Дуже важко їхати ввечері. Траса завантажена. Неділя вечір. Але нам ще зовсім трохи. Тримаюся", - поділилася з шанувальниками дівчина.
Також Репяхова показала пробки, щоб підтвердити свої слова.
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"Неділя. Вечір. Заїзд в місто", - додала Репяхова.
Відзначимо, що незважаючи на вагітність і клопоти з новонародженим, Репяхова продовжує виконувати обов'язки концертного директора свого чоловіка.
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