Молода дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, розкритикувала заміський відпочинок в Україні, найбільше їй не сподобався дорогий ресторан.
Як пише Politeka.net, 27-річна блогерка зі своїм немолодим чоловіком і немовлям відпочивала в заміському комплексі в Полтавській області.
Спочатку дружина співака дуже хвалила це місце, а тепер вирішила розповісти про недоліки.
"Найсумніший фактор-це величезні сходи на сніданок і відсутність альтернативи (ні пандусів, ні ліфта).
Ось за це у мене душа болить найбільше. Чому люди з обмеженими можливостями повинні відчувати себе не такими. З колясками сім'ї звичайно ж теж", - написала блогерка.
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Найдивнішим недоліком, за словами Репяховой, стала відсутність звукоізоляції.
"Чути було як просто люди розмовляють в сусідньому номері.
Мені здається, в такому комплексі такого бути не може.
Ну і звичайно ж дорогуууущій ресторан.
Але людей там завжди було багато, значить це тільки ми такі шкідливі", - продовжила Катерина.
Незважаючи на це, дружина Павліка залишилася задоволена від відпочинку, особливо їй сподобалася природа.
Відзначимо, Катерина Репяхова і Віктор Павлік відпочивали в Туреччині в середині жовтня.
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