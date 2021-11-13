Что больше всего не понравилось блогерше?

Молодая жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, раскритиковала загородный отдых в Украине, больше всего ей не понравился дорогой ресторан.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша со своим немолодым супругом и грудным ребенком отдыхала в загородном комплексе в Полтавской области.

Сначала супруга певца очень хвалила это место, а теперь решила рассказать о недостатках.

«Самый печальный фактор - это огромная лестница на завтрак и отсутствие альтернативы (ни пандусов, ни лифта).

Вот за это у меня душа болит больше всего. Почему люди с ограниченными возможностями должны чувствовать себя не такими. С колясками семьи конечно же тоже», - написала блогерша.

Самым странным недостатком, по словам Репяховой, стало отсутствие звукоизоляции.

«Слышно было как просто люди разговаривают в соседнем номере.

Мне кажется, в таком комплексе такого быть не может.

Ну и конечно же дорогуууущий ресторан.

Но людей там всегда было много, значит это только мы такие вредные», - продолжила Екатерина.

Несмотря на это, жена Павлика осталась довольна от отдыха, особенно ей понравилась природа.

Отметим, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик отдыхали в Турции в середине октября.

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