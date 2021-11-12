Молода дружина відомого артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка народила йому малюка - Михайла, з дитиною на руках звернулася до українців.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині в 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло.

Так, цього разу дружина Павлика опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Катя Репяхова вийшла на прогулянку зі своїм сином - Михайлом. Нагадаємо, хлопчикові зараз близько 4 місяців.

"У мене таааак багато нових людей на сторінці



Ми з мишкою вас вітаємо



Якщо ви коли-небудь чули про мене якусь нісенітницю в жовтій пресі, знайте, що це не правда



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Хто тут новенький? Пишить

Мені буде приємно", - звернулася до українців Катя Репяхова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією дружини Павлика: "Ніколи не вірила жовтій пресі) ви прекрасна сім'я", "Який ваш Міша красень", "Я не новенька! Просто ХОЧУ сказати про свою повагу до вас, Катя! Наскільки душевна, мудра людина.. Зараз, на жаль, таких мало".

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