Молодая жена известного артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая родила ему малыша - Михаила, с ребенком на руках обратилась к украинцам.

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.

Так, на этот раз жена Павлика опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Катя Репяхова вышла на прогулку со своим сыном - Михаилом. Напомним, мальчику сейчас около 4 месяцев.

"У меня таааак много новых людей на странице



Мы с Мишуткой вас приветствуем



Если вы когда-нибудь слышали обо мне какую-то несуразицу в жёлтой прессе, знайте, что это не правда



Оставайтесь с нами и сами убедитесь

Кто тут новенький? Пишите

Мне будет приятно", - обратилась к украинцам Катя Репяхова.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией жены Павлика: "Никогда не верила жёлтой прессе) вы прекрасная семья", "Какой ваш Миша красавчик", "Я не новенькая! Просто ХОЧУ сказать о своём уважении к Вам, Катя! Насколько душевный, мудрый человек.. Сейчас, к сожалению, таких мало".

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