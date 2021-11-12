Молодая жена известного артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая родила ему малыша - Михаила, с ребенком на руках обратилась к украинцам.
Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.
Так, на этот раз жена Павлика опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Катя Репяхова вышла на прогулку со своим сыном - Михаилом. Напомним, мальчику сейчас около 4 месяцев.
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"У меня таааак много новых людей на странице
Мы с Мишуткой вас приветствуем
Если вы когда-нибудь слышали обо мне какую-то несуразицу в жёлтой прессе, знайте, что это не правда
Оставайтесь с нами и сами убедитесь
Кто тут новенький? Пишите
Мне будет приятно", - обратилась к украинцам Катя Репяхова.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией жены Павлика: "Никогда не верила жёлтой прессе) вы прекрасная семья", "Какой ваш Миша красавчик", "Я не новенькая! Просто ХОЧУ сказать о своём уважении к Вам, Катя! Насколько душевный, мудрый человек.. Сейчас, к сожалению, таких мало".
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