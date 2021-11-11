Отечественный артист Виктор Павлик, который в 55 лет стал отцом, изумил необычным образом, показав фотографию для подписчиков в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 55-летний Виктор Павлик является успешным артистом. Сейчас звезда состоит в отношениях с Екатериной Репяховой, которая родила певцу ребенка. И хоть пара считает себя мужем и женой, но официально брак не оформлен. При этом Виктор не забывает о творчестве и активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото, которое автор хита "Шикидым" Павлик опубликовал в социальной сети, Виктор был в образе джигита.

"Бамбарбия Кергуду", - подписал фото Павлик.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!!!", "Моменто море", "Франкович, Я испугалась", "Джигит, ай маладес", "Хочу себе такую папаху", "Вай, какой джигит красивый", "Барашек в парике".

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