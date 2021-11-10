27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала об отдыхе с мужем и сыном, опубликовав красивые фото.
27-летняя Репяхова развивает свою страницу в Инстаграм, на которую у нее уже подписаны 127 тысяч пользователей сети, пишет Politeka.net.
Блогерша много рассказывает о своей семье, и как она проводит время. В этот раз Репяхова вместе с мужем отправились в Полтавскую область.
"Здесь очень красивая природа, лес, воздух.
Спа и бассейн.
Мишенька обожает плавать и очень хорошо спит после бассейна и в принципе.
Адаптации, как в Турции не было 🙈
Несмотря на то, что холодно, мы очень рады, что приехали сюда", - поделилась Екатерина.
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На снимках девушка позировала, как одна на фоне деревьев, так и вместе с мужем в одном из заведений.
За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"Красивые ❤️🙌", "Катюша, природа действительно завораживает. Очень люблю природные красоты 🔥. Шикарного вам отдыха", "Значит Катюша Вам надо жить в частном доме, там, где больше природы", - написали пользователи сети.
Отметим, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик отдыхали в Турции в середине октября.
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