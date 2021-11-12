27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, решила рассказать, что у нее на самом деле не было свадьбы с Виктором Павликом.

Как известно, Екатерина уже давно работает концертным директором своего мужа. Однако после того как их отношения стали публичными девушка также стала активно вести блог в социальной сети, в том числе и Инстаграм.

Поэтому практически каждый день она показывает свою жизнь во множестве видео, рассказывает о своих буднях и рекламирует разные товары. Нередко Катерина сталкивается с критикой, ведь разница в возрасте с мужем и его предыдущие отношения часто обсуждаются в сети.

Поэтому Репяхова редко говорит именно о личном общении с Павликом. В этот раз на отдыхе во время прогулки пара наткнулась на невесту и жениха, на что сама девушка подметила:

"Встретить невесту - хороший знак. Я тоже хочу свадьбу (у нас с мужем ее не было", - написала Репяхова.

Ранее Репяхова вспомнила о том, как изначально многие предупреждали ее о том, что раскрутиться, как блогеру, ей будет трудно.

«Это сложно, это дорого, это невозможно говорили мне. А я верила в себя. Блог - и правда тяжёлый труд, который требует много внимания и времени», - признала Репяхова.

Она рассказала, что многие проблемы, с которыми сталкиваются блогеры, совсем неактуальны для других людей.

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