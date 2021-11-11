Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала романтичную прогулку на природе с мужем и их маленьким сыном Мишей.
Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. В публикации Репяхова показала их семейный досуг.
Как ранее рассказала жена Павлика, они с мужем и сыном отправились отдохнуть в Полтаву в спа-отель. Там семейство отдохнуло от городской суеты, прогуливаясь по местному парку.
На новом видео Репяхова показала одну из таких прогулок. На кадрах они с Виктором Павликом медленно идут по дорожке среди деревьев, при этом певец катит перед собой коляску с их маленьким сыном, а его жена оглядывается на снимавшую их камеру.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Молодая одесситка выпала с балкона высотки, кадры: в полиции озвучили свою версию
Вскрылся серьезный диагноз загремевшего в больницу Павла Зиброва: "Мы не говорили об этом"
Каменских засветила дизайнерский интерьер их с Потапом элитного особняка: светлая мебель и металлические люстры
Непоправимое случилось с известной актрисой, скрывали две недели: "Такая красивая и такая судьба трагичная"
Как рассказала в Сториз Репяхова, после Полтавы их путешествие продолжилось: семейство отправилось в ее родной город Днепр. В эту поездку они ездили с мамой Екатерины.
В комментариях к посту подписчики восхитились семейством.
«Невероятно красивые», «Люблю», «Красота», «Где такая красота?», - пишут люди.
Напомним, 55-летний Виктор Павлик в браке с Репяховой из "шикидыма" превратился в джигита.
Как сообщала Politeka, Виктор Павлик ошеломил неожиданны перевоплощением, насмешив сеть.
Также Politeka писала, молодая жена Виктора Павлика после Турции похвалила украинский курорт.