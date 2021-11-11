Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала романтичную прогулку на природе с мужем и их маленьким сыном Мишей.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. В публикации Репяхова показала их семейный досуг.

Как ранее рассказала жена Павлика, они с мужем и сыном отправились отдохнуть в Полтаву в спа-отель. Там семейство отдохнуло от городской суеты, прогуливаясь по местному парку.

На новом видео Репяхова показала одну из таких прогулок. На кадрах они с Виктором Павликом медленно идут по дорожке среди деревьев, при этом певец катит перед собой коляску с их маленьким сыном, а его жена оглядывается на снимавшую их камеру.

Как рассказала в Сториз Репяхова, после Полтавы их путешествие продолжилось: семейство отправилось в ее родной город Днепр. В эту поездку они ездили с мамой Екатерины.

В комментариях к посту подписчики восхитились семейством.

«Невероятно красивые», «Люблю», «Красота», «Где такая красота?», - пишут люди.

Напомним, 55-летний Виктор Павлик в браке с Репяховой из "шикидыма" превратился в джигита.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик ошеломил неожиданны перевоплощением, насмешив сеть.

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