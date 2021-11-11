Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала романтичну прогулянку на природі з чоловіком і їх маленьким сином Мішею.
Як пише Politeka.net, 27-річна блогерка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. У публікації Репяхова показала їх сімейне дозвілля.
Як раніше розповіла дружина Павлика, вони з чоловіком і сином вирушили відпочити в Полтаву в спа-готель. Там сімейство відпочило від міської суєти, прогулюючись по місцевому парку.
На новому відео Репяхова показала одну з таких прогулянок. На кадрах вони з Віктором Павликом повільно йдуть по доріжці серед дерев, при цьому співак котить перед собою коляску з їх маленьким сином, а його дружина озирається на знімала їх камеру.
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Як розповіла в сторіз Репяхова, після Полтави їх подорож продовжилася: сімейство вирушило в її рідне місто Дніпро. У цю поїздку вони їздили з мамою Катерини.
У коментарях до посту підписники захопилися сімейством.
"Неймовірно красиві", "Люблю", "Краса", "де така краса?",- пишуть люди.
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