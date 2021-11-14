Молодая жена популярного исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая родила ему сына Михаила, пожаловалась на ситуацию на украинских дорогах.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Екатерина рассказывала и показывала свою поездку за черту Киева, а также пожаловалась на вечерние пробки. Девушка отметила, что возвращаться домой в воскресенье невероятно тяжело. Дело в том, что трассы на въезде в столицу полностью загружены, поэтому приходится долго стоять в тянучке.
«Из последних сил едем, устали. Глаза уже просто болят. Очень тяжело ехать вечером. Трасса загружена. Воскресенье вечер. Но нам еще совсем чуть-чуть. Держусь», - поделилась с поклонниками девушка.
Также Репяхова показала пробки, чтобы подтвердить свои слова.
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«Воскресенье. Вечер. Заезд в город», - добавила Репяхова.
Отметим, что несмотря на беременность и хлопоты с новорожденным, Репяхова продолжает исполнять обязанности концертного директора своего мужа.
Напомним, что Екатерина Репяхова похвасталась семейной идиллией с мужем: фото.
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