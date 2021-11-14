Відома співачка, суддя "Співають всі" Анастасія Приходько розповіла про важкі будні матері трьох дітей і показала, чим займається протягом дня.
Як пише Politeka.net, в Instagram Приходько показала, чим годує своїх трьох дітей. Артистка зізналася, що кожен раз готує дітям різні страви і пояснила чому. Вона зізналася, що це нелегко, але вона йде на такі подвиги заради дітей.
«Я вважаю, що так і повинно бути. Тому що кожен з них - особистість. У нього є бажання. Не можна ж кожного під одну гребінку. Так буде образливо. Він зрозуміє, що з його думкою ніхто не рахується. І з його бажанням теж. Наприклад, Гордій захотів макарони. А я йому скажу-ні, їж як усі. Це називається лінива мати. А якщо ти вже стала мамою, то будь добра поважай бажання кожної дитини. Як би ти не втомлювався. Тоді не буде ніяких образ і розчарувань. Кожен у мене почутий - одному гречку, другому – вівсянку, третьому – макарони. Чоловікові картоплю», - зазначила Приходько.
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Нагадаємо, що Анастасія Приходько з яскравим макіяжем продемонструвала, як треба молодитися.
Як повідомляла Politeka, Приходько показала, як підріс її молодший син:"моє сонечко".
Також Politeka писала, що Приходько поділилася страшною сімейною історією:"сиджу і плачу".