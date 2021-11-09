Відома співачка і суддя "Співають всі" Анастасія Приходько вирішила поділитися кадром з новим образом і заодно поцікавилася у фанатів, наскільки років вона виглядає зараз

Анастасія Приходько не так давно стала мамою втретє, причому про свою останню вагітність зірка не говорила до самого кінця. І розповіла про дитину тільки після того, як він з'явився на світ і пройшло кілька тижнів.

Зараз Анастасія почала знімати новий кліп, тому вирішила показати в Instagram себе «при повному параді» і з яскравим макіяжем на обличчі. При цьому зірка поцікавилася, наскільки добре вона виглядає:

"Тільки чесно 😈 на який вік виглядаю??? Ви дивитеся сторіз!?! Я там кліп сьогодні знімаю😱» - вирішила заінтригувати новиною Приходько.

Шанувальники відразу відповіли на її новий кадр:

"На 50 десь...; на 30❤; на 28! А взагалі, не важливо на скільки виглядаєш, головне на скільки ти себе почуваєш!) 🔥 Так тримати!; Чесно на 27-30; років 25🔥❤; складно оцінювати вік з макіяжем. Різний макіяж може як додати вік, так і навпаки️ ️ якщо на цьому фото - років на 30🌹; зараз поняття вік трошки змінилося) діти в 12 років можуть так намазатися, що легко переплутати з тіткою років 30)); на свій вік, заспокойтеся».

Нагадаємо, Приходько прославилася завдяки своїй перемозі на проекті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення в 2009-му році.

Раніше співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анастасія Приходько з білим кольором волосся стоїть на тлі українського прапора. Під таким фото вона вирішила заговорити про свою політичну кар'єру.

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