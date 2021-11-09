Известная певица и судья "Співають всі" Анастасия Приходько решила поделиться кадром с новым образом и заодно поинтересовалась у фанатов, насколько лет она выглядит сейчас

Анастасия Приходько не так давно стала мамой в третий раз, причем о своей последней беременности звезда не говорила до самого конца. И рассказала о ребенке только после того, как он появился на свет и прошло несколько недель.

Сейчас Анастасия начала снимать новый клип, поэтому решила показать в Инстаграм себя «при полном параде» и с ярким макияжем на лице. При этом звезда поинтересовалась, насколько хорошо она выглядит:

«Только честно 😈 на какой возраст выгляжу??? Вы смотрите сториз!?! Я там клип сегодня снимаю😱» -решила заинтриговать новостью Приходько.

Поклонники сразу ответили на ее новый кадр:

«На 50 где-то …; На 30❤; На 28! А вообще, не важно на сколько выглядишь, главное на сколько ты себя чувствуешь!)🔥 Так держать!; Честно на 27-30; Лет 25🔥❤; Сложно оценивать возраст с макияжем. Разный макияж может как прибавить возраст, так и наоборот🤷🏻‍♀️ если на этом фото - лет на 30🌹; сейчас понятие возраст немножко поменялось) дети в 12 лет могут так намазаться, что легко перепутать с тётей лет 30)); на свой возраст, успокойтесь».

Напомним, Приходько прославилась благодаря своей победе на проекте "Фабрика Звезд". После этого, певица представляла Украину на международном конкурсе Евровидение в 2009-ом году.

Ранее певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анастасия Приходько с белым цветом волос стоит на фоне украинского флага. Под таким фото она решила заговорить о своей политической карьере.

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