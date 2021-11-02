Певица Анастасия Приходько, которая отличилась несколькими скандалами в шоу «Співають всі», показала, как проводит время с известным блогером Олегом Машуковским.

Как пишет Politeka.net, Приходько и Машуковский вместе работали на проекте «Співають всі». С тех пор они часто появляются вместе на светских мероприятиях, а также балуют поклонников видео, снятыми для молодежной сети Тик Ток.

На свежих видео Настя появилась в соблазнительной белой маечке на бретельках. Они с Машуковским записали несколько новых роликов, которые появились в социальных сетях у звезды. Отметим, что звездная парочка дурачилась и кривлялась, весело проводя время.

В комментариях поклонники оставили им массу приятных слов. Некоторые стали подозревать, что между Приходько и Машуковским больше, чем дружба.

«Лучшие», «Ну вы точно встречаетесь», «Супер. Обожаю тебя», «У вас очень синхронно получается. Вы такие смешные», «Круто», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Приходько со слезам на глазах поделилась переживаниями: "Сколько я...".

А еще Politeka писала, что Приходько после третьей беременности появилась с сигаретой: "Мое личное достижение".

Также Politeka сообщала, что Приходько озадачила отношениями с молодым блогером: «Булочка, я уже…».