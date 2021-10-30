Відома українська співачка і суддя популярного вокального шоу "Співають всі" Анастасія Приходько поділилася з фанатами в Instagram своїми тривогами і переживаннями.

Як пише Politeka.net, все справа в тому, що 11-річна дочка співачки Нана на канікулах поїхала з класом в Карпати. І весь цей час Настя дуже сильно нервувалася і переживала.

Приходько виклала в Instagram кадри, на яких проводжає дочку на вокзалі, а також показала себе зі сльозами на очах від туги за дитиною.

Однак сьогодні дівчинка благополучно повернулася додому, де її зустрічала радісна мама з молодшими братами.

"Моя Чіпі вдома!!! Якби ви знали, як я турбувалася і плакала в перший день, коли вона поїхала🙈 я дуже переживальна мама, це правда! Нана була в Карпатах на канікулах з класом! Дитина раділа стільки ж, скільки я нервувала😅 але, все в порядку, сьогодні вранці ми зустріли нашу дитину всі разом, навіть Гордій втомився вранці, щоб раніше побачити сестру, скучив❤️", - розповіла артистка.

У висновку вона додала, що з нагоди повернення Нани вони влаштували сімейне свято.

Нагадавши, суддя" Співають всі "Приходько готується знову стати мамою:" Ви б бачили обличчя мого чоловіка..."

Як повідомляла Politeka, Приходько після конфлікту на" Співають всі " запропонували змінити громадянство: як вона відреагувала

Також Politeka писала, що Приходько, яка народила трьох дітей, похвалилася фігурою в купальнику:»Ух ти, який..."