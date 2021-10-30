Известная украинская певица и судья популярного вокального шоу "Співають всі" Анастасия Приходько поделилась с фанатами в Instagram своими тревогами и переживаниями.
Как пишет Politeka.net, всё делом в том, что 11-летняя дочь певицы Нана на каникулах уехала с классом в Карпаты. И все это время Настя очень сильно нервничала и переживала.
Приходько выложила в Инстаграм кадры, на которых провожает дочь на вокзале, а также показала себя плачущей от тоски по ребенку.
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Однако сегодня девочка благополучно вернулась домой, где ее встречала радостная мама с младшими братьями.
«Моя Чипи дома!!! Если бы вы знали, как я беспокоилась и плакала в первый день, когда она уехала🙈 Я очень переживательная мама, это правда! Нана была в Карпатах на каникулах с классом! Ребёнок радовался столько же, сколько я нервничала😅 Но, всё в порядке, сегодня утром мы встретили нашу малышку все вместе, даже Гордей устал утром, чтоб пораньше увидеть сестру, соскучился❤️», - рассказала артистка.
В заключении она добавила, что по случаю возвращения Наны они устроили семейный праздник.
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