Відома співачка і багатодітна матуся Анастасія Приходько розповіла, чому почала курити, і показала яскраві фото з сигаретою в зубах.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і мама трьох дітей Анастасія Приходько показала в Instagram яскраві кадри з нової фотосесії, на яких позує з сигаретами, а також розповіла, чому почала курити.

На нових знімках Настя відображена на прогулянці в центрі Києва, куди вийшла в стильному бежевому тренчі і чорних шпильках. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд, з рук вона не випускає сигарету.

Однак, у підписі до публікації Приходько розповіла, що кинула палити. "Приберіть тапки. Дим для фотосесії! Я не курю сигарети з 2019. І це моє особисте досягнення! Я курила цю гидоту все своє усвідомлене життя. Навіщо? Ну, спочатку, щоб бути крутий в компанії, потім як протест проти правил, потім мені здавалося, що так я виглядаю доросліше, потім, що я виглядаю сексуальніше і привабливіше. А потім це настільки увійшло в мою звичку, що я не уявляла себе без сигарети в зубах", - поділилася артистка.

Нагадаємо, Настя Приходько показала обличчя другого чоловіка, якого довго приховувала: "Дуже красивий".

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