Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно стала судьей вокального шоу «Співають всі», впечатлила поклонников редким семейным фото с супругом по случаю праздника.
В этот раз Анастасия, что обычно скрывает своего мужа от социальных сетей и не показывает фото с ним, поделилась памятным кадром. Сегодня у ее супруга день рождения, поэтому звезда решила его поздравить.
«Я пол утра бегала за тобой чтоб ты разрешил выложить хоть одну фотографию😂 Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты.
Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой! Самый большой Дар Бога, это когда ты можешь жить с человеком которого ты по настоящему любишь, и знаешь, чтоб не случилось мы пройдём все вместе, потому что нам не страшно у нас есть любовь которая нам помогает всегда! Ты ведь знаешь как я тебя люблю💙
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Я уже готовлю тебе сюрпризы и уже очень хочу поздравлять тебя с твоим Днём Рождения 💙 Главное дотерпеть до вечера😃» - написала Анастасия под кадрами.
Пользователи сразу поддержали артистку:
«Очень красивая пара😍 Дай Бог всего хорошего и побольше✌; такая красивая пара ❤ будьте счастливы; Какие вы красивые😍;Такие милые, влюбленные, красивые! Кайф смотреть на такую пару!; Будьте счастливы и здоровы!!!!❤️; Наш Санечка любимый, очень красивый ❤️».
Напомним, что Анастасия Приходько удивила новым образом: "Мама пошла гулять...".
Как сообщала Politeka, Анастасия Приходько с маленьким сыном рассказала о радости в семье: "Очень счастливы".
Также Politeka писала, что Анастасия Приходько поделилась с поклонниками своей радостью: «Солнышко наше».