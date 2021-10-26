Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно стала судьей вокального шоу «Співають всі», впечатлила поклонников редким семейным фото с супругом по случаю праздника.

В этот раз Анастасия, что обычно скрывает своего мужа от социальных сетей и не показывает фото с ним, поделилась памятным кадром. Сегодня у ее супруга день рождения, поэтому звезда решила его поздравить.

«Я пол утра бегала за тобой чтоб ты разрешил выложить хоть одну фотографию😂 Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты.

Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой! Самый большой Дар Бога, это когда ты можешь жить с человеком которого ты по настоящему любишь, и знаешь, чтоб не случилось мы пройдём все вместе, потому что нам не страшно у нас есть любовь которая нам помогает всегда! Ты ведь знаешь как я тебя люблю💙

Я уже готовлю тебе сюрпризы и уже очень хочу поздравлять тебя с твоим Днём Рождения 💙 Главное дотерпеть до вечера😃» - написала Анастасия под кадрами.

Пользователи сразу поддержали артистку:

«Очень красивая пара😍 Дай Бог всего хорошего и побольше✌; такая красивая пара ❤ будьте счастливы; Какие вы красивые😍;Такие милые, влюбленные, красивые! Кайф смотреть на такую пару!; Будьте счастливы и здоровы!!!!❤️; Наш Санечка любимый, очень красивый ❤️».

Напомним, что Анастасия Приходько удивила новым образом: "Мама пошла гулять...".

Как сообщала Politeka, Анастасия Приходько с маленьким сыном рассказала о радости в семье: "Очень счастливы".

Также Politeka писала, что Анастасия Приходько поделилась с поклонниками своей радостью: «Солнышко наше».