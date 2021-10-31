Известная певица и многодетная мамочка Анастасия Приходько рассказала, почему начала курить, и показала яркие фото с сигаретой в зубах.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и мама троих детей Анастасия Приходько показала в Instagram яркие кадры из новой фотосессии, на которых позирует с сигаретами, а также рассказала, почему начала курить.

На новых снимках Настя запечатлена на прогулке в центре Киева, куда вышла в стильном бежевом тренче и черных шпильках. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид, из рук она не выпускает сигарету.

Однако, в подписи к публикации Приходько рассказала, что бросила курить. "Уберите тапки. Дым для фотосессии! Я не курю сигареты с 2019. И это моё личное достижение! Я курила эту гадость всю свою осознанную жизнь. Зачем? Ну, сначала, чтоб быть крутой в компании, потом как протест против правил, потом мне казалось, что так я выгляжу взрослее, потом, что я выгляжу сексуальней и привлекательней. А потом это настолько вошло в мою привычку, что я не представляла себя без сигареты в зубах", - поделилась артистка.

Напомним, Настя Приходько показала лицо второго мужа, которого долго скрывала: "Очень красивый".

Как сообщала Politeka, Судья "Співають всі" Приходько с маленьким сыном на руках поделилась радостью в семье: "Очень счастливы".

Также Politeka писала, что Судью "Співають всі" Приходько засняли с любимым мужчиной, которого она обычно скрывает: "Украдкой на телефон".