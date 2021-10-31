Відома співачка Анастасія Приходько, яка стала однією з найсуворіших суддів у шоу «Співають всі», продовжила стосунки з молодим блогером Олегом Машуковським навіть після закінчення проекту.

Як повідомляє Politeka.net, Приходько і Машуковський дуже здружилися під час зйомок «Співають всі», де обидва були суддями. Вони часто з'являються разом на світських заходах, знімають спільні Тік Токи. На свіжих фото і відео, які 34-річна Приходько опублікувала в Instagram, вона розповіла, що вирішила піти на концерт Дар'ї Ковтун і Євгенія Хмари. На виступ вона вирушила з Машуковським, з яким, судячи з усього, її пов'язують тісні дружні стосунки

"Булочка, я вже до тебе їду", - підписала фото зірка, розсекретивши прізвисько, яке вона дала своєму другу.

Пізніше Машуковський опублікував спільне фото з Приходько, зроблене в ліфті.

Відзначимо, що Анастасія Приходько заміжня з 2013 року. При цьому вона намагається не світити в соціальних мережах свого чоловіка і не показується з ним на публіці.

Нагадаємо, що Приходько розповіла про свою травму: "я повернуся...".

Як повідомляла Politeka, Приходько зі сльозам на очах поділилася враженнями: "скільки я...".

Також Politeka писала, що Приходько заінтригувала новим проектом: "не очікувала!".