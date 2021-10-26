Співачка Анастасія Приходько, яка стала однією з найяскравіших суддів "зоряної сотні" на шоу "Співають всі", показала травму, розповівши про неї подробиці.
Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є успішною вітчизняною співачкою. Зірка виступала на" Євробаченні", але перемоги там не здобула. Нещодавно Приходько стала однією зі ста суддів" Співають всі", де увійшла до"зоряної сотні". Не забуває Анастасія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото співачка показала свою руку. Можна відразу помітити величезну татуювання (сову) на плечі. Також у Анастасії можна помітити на руці сліди від зубів. Як виявилося, артистку вкусила дитина, яку Приходько народила цього року.
"Спасибі дідусеві за допомогу. Сон для слабаків. Ніч без сну", - написала фразами Приходько.
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"Дівчатка, у мене все і відразу. Так засинає малюк, він кусається сильно, так як зоби Нижні пішли. А ще у чоловіка попереду день народження. Все і відразу))) я повернуся - обіцяю", - поділилася Анастасія.
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