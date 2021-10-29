"Буде те, що від мене мало хто чекає"

Відома співачка Анастасія Приходько, яка стала однією з найяскравіших суддів «зоряної сотні» на шоу «Співають всі», натякнула на сюрприз для своїх шанувальників.

Як пише Politeka.net, зірка заінтригувала фанатів новими кадрами у своїх сторіз. На них Приходько явно перебувала на студії звукозапису.

"Скоро ... буде те, що від мене мало хто чекає...я сама не очікувала!",- написала співачка.

На кадрах вона виглядає задоволеною собою і зізнається, що дуже щасливо.

Приходько також звернулася зі словами до композитора Дмитра Сисоєва. Судячи з усього, він написав для Анастасії нову пісню, якою зірка і планує порадувати шанувальників.

"А винен він! Він написав пісню, яку ви вже зовсім скоро почуєте!",- видала правду Приходько.

Втім, після запису пісні вона звернулася до автора вже з іншими словами.

"Діма, я тебе ненавиджу", - вимовила Приходько, знімаючи навушники. Втім, судячи зі сміху і підпису: "насправді дуже люблю", вона сказала це жартома.

Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько показала незвичайну травму, чесно зізнавшись, хто зробив їй боляче.

Як повідомляла Politeka, суддя "Співають всі" Приходько показала, як думає про молодого друга, лежачи в ліжку.

Також Politeka писала, що суддя "Співають всі" Приходько з маленьким сином на руках поділилася радістю в родині.