"Будет то, что от меня мало кто ждет"

Известная певица Анастасия Приходько, которая стала одной из самых ярких судей «звездной сотни» на шоу «Співають всі», намекнула на сюрприз для своих поклонников.

Как пишет Politeka.net, звезда заинтриговала фанатов новыми кадрами в своих Сториз. На них Приходько явно находилась на студии звукозаписи.

«Скоро…Будет то, что от меня мало кто ждет…Я сама не ожидала!», - написала певица.

На кадрах она выглядит довольной собой и признается, что очень счастливо.

Приходько также обратилась со словами к композитору Дмитрию Сысоеву. Судя по всему, он написал для Анастасии новую песню, которой звезда и планирует порадовать поклонников.

«А виноват он! Он написал песню, которую вы уже совсем скоро услышите!», - выдала правду Приходько.

Впрочем, после записи песни она обратилась к автору уже с другими словами.

«Дима, я тебя ненавижу», - произнесла Приходько, снимая наушники. Впрочем, судя по смеху и подписи: «На самом деле очень люблю», она сказала это в шутку.

Напомним, судья "Співають всі" Приходько показала необычную травму, честно признавшись, кто сделал ей больно.

Как сообщала Politeka, судья «Співають всі» Приходько показала, как думает о молодом друге, лежа в кровати.

Также Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько с маленьким сыном на руках поделилась радостью в семье.